Nieuw Brexit-referendum komt dichterbij: steenrijke Superdry-ondernemer doneert 1 miljoen

Julian Dunkerton, de steenrijke zakenman achter het kledingmerk Superdry, doneert één miljoen pond aan de Britse People’s Vote-campagne. Die ijvert voor een nieuw Brexit-referendum. Dunkerton schonk het geld omdat de Britse regering volgens hem “helemaal geen visie heeft voor een uitstap uit de Europese Unie”.

Het geld zal worden gebruikt voor een van de grootste polls doe ooit werden afgenomen in het Verenigd Koninkrijk. De poll zal aan de bevolking vragen of er een nieuwe stemming moet komen.

Volgens Dunkerton had Superdry nooit een wereldwijd succes kunnen worden als de Brexit twintig jaar eerder had plaatsgevonden. “Want dat zou alleen maar problemen geven aan de douanes, er zouden de exporttarieven zijn, het zou moeilijker zijn om een winkel buiten het Verenigd Koninkrijk te openen… Daarom schenk ik nu een deel van mijn geld in de People’s Vote-campagne, we hebben een echte kans om de Brexit nog te voorkomen. Ik heb altijd goed kunnen aanvoelen wanneer een stemming gaat veranderen en dit is een van die momenten.”

De 53-jarige Dunkerton verklaart ook nog dat de Britse regering helemaal geen visie heeft voor een uitstap uit de Europese Unie en dat de politici er een zootje van hebben gemaakt. “Het publiek weet intussen dat het een ramp wordt. Misschien moeten we ze weer een beetje hoop geven.”