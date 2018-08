“Ik werd gewoon misselijk als ik in de buurt van mijn werk kwam”

Aan kookgoeroes geen gebrek in Vlaanderen. Maar een kookcoach voor drukke mama’s, dat bestond nog niet. Griet Timmermans (36) gaat die leemte vullen. Na een zware burn-out vindt de ex-manager van een internationaal bedrijf zichzelf opnieuw uit. “Het heeft veel te lang geduurd voor ik naar mijn lichaam luisterde.”

Griet Timmermans ontvangt ons in haar nieuwe gezinswoning in Pulderbos (Zandhoven). De muren zijn pas geverfd in een blauwe pasteltint en ze moet nog wat wennen aan het vrij drukke ­verkeer op de weg ...