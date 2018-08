Vergeet El Chapo, dit is de machtigste drugsbaas ter wereld

Neen, niet alle drugsproblemen in Mexico zijn opgelost nu Joaquin Guzmán, oftewel ‘El Chapo’, veilig achter slot en grendel zit. Integendeel zelfs: een andere kartelbaas - bekend onder de bijnaam ‘El Mencho’ heeft van de leegte na El Chapo gebruikgemaakt op zichzelf op te werken tot machtigste drugsbaron ter wereld. En zowel ‘El Mencho’ als zijn trouwe volgelingen kijken niet op een druppel bloed meer of minder.

Nemesio Oseguera Cervantes. Dat is de echte naam van ‘El Mencho’. Een voormalig agent en huurmoordenaar die nu de leiding heeft over het machtige Jalisco New Generation Cartel (CJNG). De leden ervan zijn voornamelijk gespecialiseerd in het produceren en verspreiden van methamfetamine, heroïne en cocaïne. Terwijl veel andere bendes versplinteren sinds de arrestatie van El Chapo hebben zij net aan macht gewonnen. Niet het minst El Mencho. Hij prijkt nu helemaal bovenaan de lijst van meest gezochte kartelbazen van Noord-Amerika. Voor informatie die tot zijn arrestatie kan leiden, delen de Mexicaanse autoriteiten intussen 30 miljoen peso (bijna 1,4 miljoen euro) uit.

De 52-jarige Cervantes is dan ook een van de machtigste drugsbaronnen die nog altijd op vrije voeten is. Al meer dan tien jaar weet hij aan een arrestatie te ontsnappen. Hij wordt daarbij geholpen door zijn duizenden trouwe volgelingen, die de wegen afzetten met gestolen voertuigen telkens als de ordediensten hun leider op het spoor zijn. Bij één van die blokkades kwamen vijftien agenten om het leven. “Ze functioneren als een paramilitaire organisatie”, zegt Paul Craine, hoofd van de Drug Enforcement Administration (DEA), aan de New York Post. “Ze tonen graag hoe machtig ze wel zijn.”

Na de arrestatie van El Chapo versplinterden veel drugsbendes. El Mencho maakte daar gretig van gebruik. Foto: AP

Cervantes zelf begon als kleine drugsdealer die ook aan de slag was bij de politie van Jalisco. Niet veel later zou hij zich melden bij het Milenio-kartel. Hij maakte al snel naam voor zichzelf en trouwde met Rosalinda González Valencia, de zus van een van de Milenio-kopstukken. Cervantes greep in 2010 de macht binnen het CNJG-kartel na een machtsstrijd die volgde op de dood van de prominente Sinaloa-leider Nacho Coronel. Vijf jaar later zou hij nog een grootschalige aanval hebben gepleegd tegen de veiligheidstroepen van de Mexicaanse staat Jalisco. Meerdere banken en benzinestations werden in brand gestoken en een legerhelikopter werd met een granaat neergehaald. Negen soldaten kwamen daarbij om het leven.

Hoewel Cervantes nog altijd spoorloos is, hebben de ordediensten zijn echtgenote wel al kunnen oppakken. Valencia - de vermeende boekhoudster van het kartel - werd afgelopen mei gearresteerd in Guadalajara.