Bestuurder die transmigrant omverreed, blijft aangehouden

Jabbeke - De bestuurder uit Jabbeke die vrijdagavond een Vietnamese transmigrant aanreed, is zondag voor de onderzoeksrechter verschenen en blijft aangehouden. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

Een negentienjarige transmigrant kwam vrijdagnacht om het leven nadat hij werd aangereden in Jabbeke. De bestuurder van het voertuig pleegde vluchtmisdrijf, maar kon even later worden opgepakt nadat hij 500 meter verder een tweede ongeval had veroorzaakt.

De dertiger legde na het ongeval een positieve ademtest af. De onderzoeksrechter heeft zondag beslist dat de man voorlopig aangehouden blijft terwijl het onderzoek loopt.

Het slachtoffer maakte deel uit van een groepje transmigranten die eerder al in Noord-Frankrijk verbleven. Het parket vermoedt dat het groepje vanuit ons land naar Groot-Brittannië wil reizen.