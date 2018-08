Dagelijks vluchten duizenden Venezolanen voor de economische en humanitaire crisis. Zowel Ecuador als Brazilië nemen maatregelen, waardoor vluchtelingen vast komen te zitten in Colombia. “Wij gaan niet terug om honger te lijden.”

Elke dag staan gemiddeld 4.000 vluchtelingen uit Venezuela, die door Colombia zijn getrokken, aan de grens met Ecuador. De meesten onder trekken daarna naar Peru en Chili, waar familieleden wonen. De Ecuadoraanse overheid heeft zondag beslist om enkel nog Venezolanen met een geldig paspoort toe te laten in het land om de situatie opnieuw onder controle te krijgen.

Omdat het leeuwendeel van de Venezolaanse vluchtelingen enkel een identiteitskaart op zak heeft, zitten duizenden mensen vast aan de grens met Colombia. De Colombiaanse overheid hekelde de maatregel van Ecuador onmiddellijk. “Deze mensen zijn gestrand zonder voedsel, medicijnen of een dak boven het hoofd”, klonk het.

Gabriel Malavolta (50) ontvluchtte Venezuela drie dagen geleden. “Ik heb een paspoort, maar mijn vrouw heeft enkel haar identiteitskaart bij”, zegt hij aan Reuters. “Ik wilde naar Peru, via Ecuador. Ik weet niet waar we nu naartoe gaan, maar we gaan niet terug. Ik stuur mijn vrouw niet terug om honger te lijden. Jullie hebben geen idee hoe het is in Venezuela. Wij eten afval.”

Kamp in brand gestoken

Ook in Brazilië, waar Venezolanen in vluchtelingenkampen wonen, neemt de druk toe. Zaterdag werden twee kampen in het noorden van het land in brand gestoken. Het ging om een wraakactie van de lokale bevolking nadat een vluchteling goederen zou hebben gestolen van een handelaar. De man raakte gewond en besloot enkel buurtbewoners te mobiliseren om de ‘Venezolaanse dader’ te treffen. Tijdens de brand in de vluchtelingenkampen raakte niemand gewond.

In totaal zijn sinds begin 2017 al ruim 127.000 inwoners uit Venezuela, waar een zware economische en politieke crisis woedt, naar Brazilië gevlucht. In dezelfde periode trokken meer dan een miljoen Venezolanen naar Colombia, terwijl sinds het begin van 2018 ongeveer 500.000 Venezolanen naar Ecuador, en vandaaruit vaak verder naar Peru en Chili, vluchtten.