Nieuw-Zeelandse minister fietst naar ziekenhuis voor bevalling

Julie Anne Genter, de Nieuw-Zeelandse minister voor Vrouwen die 42 weken zwanger is, is zelf naar het ziekenhuis gereden voor haar bevalling.

"Mooie zondagochtend voor een fietstochtje", schreef de politica van de Groene Partij op sociale media. "Een tochtje naar het ziekenhuis om de bevalling te laten inleiden. Dit is het dan, wens ons geluk!"

Genter maakte achteraf ook nog duidelijk dat het niet om een promotiestunt ging, maar om een praktische overweging. "Mijn partner en ik zijn naar het ziekenhuis gefietst omdat er niet genoeg ruimte meer was in de auto. Maar het was voornamelijk bergaf, hoor." De politica moest ook toegeven dat ze met een elektrische fiets rijdt.

Oorspronkelijk wilde de 38-jarige Genter thuis bevallen en had ze zelfs een speciaal bad besteld. Maar na 42 weken kwam er nog steeds geen schot in de zaak en besloten de artsen dat het tijd was om de bevalling in te leiden.

De minister staat in Nieuw-Zeeland bekend voor haar fietskiekjes op sociale media en voor haar strijd tegen vervuilende vervoersmiddelen.