Björn Engels praat met verrassende Franse competitieleider van ex-speler Anderlecht over transfer

Verhuist Björn Engels naar de Franse Ligue 1? De centrale verdediger onderhandelt met Stade Reims over een transfer.

Engels mag weg bij Olympiakos, de Griekse topclub waarvoor hij in de zomer van 2017 Club Brugge verliet. Een overgang waarmee 7 miljoen euro gemoeid was. In het verleden werd Engels genoemd bij verschillende clubs uit de Premier League en bij Anderlecht.

De 23-jarige verdediger praat nu met Stade Reims omtrent een transfer naar de Ligue 1. Engels was vrijdag in Frankrijk om de wedstrijd tegen Olympique Lyon bij te wonen, die de promovendus verrassend met 1-0 won. Daardoor is de club gedeeld koploper met PSG en Dijon.

Engels kan in Reims een contract voor vier seizoenen ondertekenen. Bij Olympiakos had hij nog eentje tot 2021. Reims hoopt de transfer zo snel mogelijk aan te kondigen aangezien het persoonlijk akkoord is met de Belg. Het enige dat nog rest, is een akkoord over de transfersom met de Grieken. Bij Reims zou Engels Pablo Chavarria tegen het lijf lopen, ex-speler van onder andere Anderlecht en KV Kortrijk.