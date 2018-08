Zowat 170 jongeren dagen op voor jobdag Emirates in Brussel

Brussel - Een 170-tal jongeren zijn zondag naar de jobdag van Emirates Airlines afgezakt in het Brusselse Renaissance Hotel.

De jongeren kregen de richtlijn om gekleed en opgemaakt als een steward of stewardess, inclusief kapsel, naar de jobdag van de carrier uit Dubai te komen. Bij de aanwezige mannen en vrouwen was er alvast veel enthousiasme om als cabinepersoneel aan de slag te gaan. “Het is een droomjob”, zei de 21-jarige Jonathan. “We dromen er allemaal van om regelmatig te kunnen reizen en mensen te ontmoeten.”

Het cabinepersoneel van Emirates, één van de grootste luchtvaartmaatschappijen ter wereld en vooral actief op de lange afstand, werkt vanuit Dubai, in de Verenigde Arabische Emiraten. Aan boord komt men in een multinationale werkomgeving terecht. Emirates schermt ook met gunstige voorwaarden zoals belastingvrije inkomsten, gratis gedeelde accomodatie en gratis transport van en naar het werk.

Emirates is op zoek naar extra personeel als gevolg van uitbreidingsplannen. De maatschappij biedt meer bestemmingen aan en vliegt met een hogere frequentie. De groep telt al 100 piloten en 80 cabinepersoneelsleden uit België.