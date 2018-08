Thibaut Courtois krijgt (voorlopig) niet de nummer één bij Real, basisplaats in La Liga-opener lijkt utopie

Real Madrid opent zondagavond zijn seizoen met een thuiswedstrijd tegen Getafe. De grote vraag is wie tussen de Madrileense palen zal staan: Keylor Navas of Thibaut Courtois? De Costa Ricaan lijkt voorlopig de strijd te winnen.

Real-trainer Julen Lopetegui zaaide al twijfel over wie zijn doelman wordt voor de openingswedstrijd van La Liga. “Er is geen magische formule, we moeten het elke week bekijken”, zei de Spanjaard . “We zullen op elke willekeurig moment zien wie het beste voor het team is. We hebben twee uitstekende doelmannen en ook nog anderen.”

Marca meldt zondag dat Navas in doel zal staan tegen Getafe en dus niet Courtois. De reden is volgens de Spaanse krant dat de Rode Duivel pas tien dagen geleden werd voorgesteld en bovendien wat last had van de knie. Lopetegui vindt het daarom een té groot risico om Courtois meteen op te stellen.

Courtois zit wel in de selectie van Real, maar niet als nummer één. De beste doelman van het WK kreeg het nummer 25 toebedeeld van de Koninklijke, terwijl Navas nummer één behoudt en Kiko Casilla met nummer 13 speelt. Die rugnummers zijn echter nog niet definitief, want pas op 1 september moet Real de rugnummers formeel bevestigen.