Eenden sterven in vijver door sluikstorters

Anderlecht - Ecolo-kandidaat Allan Neuzy heeft in een betoog op Facebook het sluikstorten in Anderlecht aangeklaagd. Dat deed hij nadat hij tijdens een joggingsessie geconfronteerd werd met enkele (bijna) dode eenden in een vijver. Hij roept de gemeente Anderlecht, die de vijver beheert, op om maatregelen te treffen.

In een filmpje dat Allan Neuzy op Facebook plaatste, is duidelijk te zien hoe een vijver in Anderlecht er erg vervuild bijligt.

“Erg triest is het, wat ik vanochtend tijdens het lopen zag”, schrijft hij. “Dode eenden drijven in het vervuilde, modderige water. Wat een schande.”

De Ecolo-politicus vervolgt zijn betoog door te vermelden dat de vijver er al langer in slechte staat bijligt en dat het de verantwoordelijkheid is van Anderlecht, de gemeente die de vijver tussen het Pedepark en de snelweg beheert, om de plek schoon te maken.

Doodsoorzaak

De schepen voor Groene Ruimten Elke Roex (SP.A) reageerde ondertussen op de Facebookpost, meldt La Capitale: “Ik ben met de gemeentedienst ter plaatse geweest. Door werken in de buurt en de hittegolf, is het waterniveau in de vijver 50 centimeter lager dan normaal, waardoor niet goed kan verlucht worden en algen ontstaan. De doodsoorzaak van de eenden zal achterhaald worden.”