Manchester City kan het ook zonder De Bruyne: Agüero scoort hattrick in 6-1-zege tegen ploeg Depoitre

Brussel - Manchester City heeft Huddersfield Town zondag een 6-1 pandoering verkocht op de tweede speeldag in de Premier League. Sergio Agüero lukte een hattrick. Verder ging Watford met 1-3 winnen bij Burnley.

De Citizens, met aanvoerder Vincent Kompany de hele wedstrijd tussen de lijnen, kwamen na 25 minuten op voorsprong via Agüero in hun eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Zes minuten later deed Gabriel Jesus de netten trillen, 2-0 voor de landskampioen. In de 35e minuut was het opnieuw raak voor Agüero. Jon Gorenc-Stankovic (43.) milderde vlak voor rust voor de bezoekers.

Na de pauze dikten David Silva (48.), op vrije trap, en Agüero (75.), goed voor een hattrick, de score nog aan. Terence Kongolo (85.) legde met een owngoal de eindstand vast. Kevin De Bruyne is out met een knieblessure en zat niet in de selectie van Manchester City, vorige week met 0-2 te sterk voor Arsenal. Bij Huddersfield Town viel Laurent Depoitre in bij de rust, Isaac Mbenza bleef op de bank.

Burnley, zonder de geblesseerde Steven Defour, ging met 1-3 onderuit tegen Watford. Voor het team van Christian Kabasele, 90 minuten tussen de lijnen, scoorden Andre Gray (3.), Troy Deeney (48.) en Will Hughes (51.). James Tarkowski (7.) maakte de enige treffer voor de thuisploeg.

In de stand staat City aan de leiding met 6 op 6. Watford kan eenzelfde rapport voorleggen. Burnley telt 1 punt, Huddersfield is puntenloos laatste.