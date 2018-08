ANALYSE. Anderlecht-Club Brugge, het verschil staat tussen de palen

Een goed idee van de kalendermaker om Club Brugge-Anderlecht reeds komende zondag, op de vijfde speeldag, te programmeren. Het weerhoudt het publiek ervan in te dommelen bij dit redelijk voorspelbaar competitiebegin. Met Club Brugge en Anderlecht deze week vrijgesteld van Europees voetbal kunnen beide ploegen op dezelfde manier de topper voorbereiden. Scherp gekeken.

Het wordt boeiend, al was het alleen maar al om te weten wie van de twee op dit moment het beste is. Dat is ondanks het verschil van twee punten in de rangschikking nog niet duidelijk. Anderlecht en Club ...