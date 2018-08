Musk heeft geen boodschap aan bezorgde brief van vriendin: “Denk je dat ik een keus heb?”

Tesla-topman Elon Musk is niet van plan om zijn 120-urenwerkweek aan te passen. Dat heeft hij in een bitsige tweet laten weten aan The Huffington Post-oprichtster Arianna Huffington, nochtans een vriendin van Musk. Die had een open brief geschreven waarin ze zich bezorgd toonde om Musk, zijn familie en zijn bedrijf.

"Alsjeblieft, Elon, je gebruikt al je energie op een vreselijk inefficiënte en wetenschappelijk onverstandige manier." Het was met spijt in het hart dat Arianna Huffington het emotionele interview van Elon Musk had gelezen. Musk vertelde onder meer dat hij het ergste jaar ooit achter de rug heeft en dat het "nog veel erger zal worden". De topman van Tesla werkt zo’n 120 uur per week en kan naar eigen zeggen niet meer in slaap raken zonder medicatie.

"Dronken" werken

Huffington, die bestuurder is van het techbedrijf Uber, vindt deze situatie dusdanig alarmerend, dat ze in haar open brief expliciet vraagt aan Musk - de twee zijn al een tijdje vrienden - om anders te werken. "Je sluit jezelf soms dagenlang op in de Tesla-fabriek en gaat zelfs niet buiten. Je neemt geen vakantie. Je kan niet uit je fantastische visies en creativiteit putten wanneer je jezelf geen tijd geeft om bij de personen te zijn die je liefhebt, of zelfs om bij jezelf te zijn, bij je wijsheid."

Dat Musk niet minder hard zal gaan werken, weet Huffington duidelijk ook. "Het gaat niet om minder hard werken. Natuurlijk ga je altijd hard werken. Het gaat over op een andere manier werken, eentje die ertoe leidt dat je de beste beslissingen neemt."

Huffington gooit het dan maar over een wetenschappelijke boeg om Musk te overtuigen: "Je bent een wetenschappelijk onderbouwd persoon en werkt vanuit data. Je bent geobsedeerd door fysica en door uitzoeken hoe dingen werken. Wel, wees dan niet alleen passioneel over je producten, maar ook over jezelf. Mensen zijn geen machines. (...) Om maar één studie te citeren: na 17 à 19 uur zonder slaap, worden onze cognitieve vaardigheden bezoedeld alsof we op het randje van dronken zijn. Geen enkele bedrijfsleider zou mensen aannemen die dronken komen werken."

"Je verspilt je talenten"

De 120-urenwerkweek van Musk is volgens Huffington een aanslag op zijn werk én zijn privéleven. "De toekomst van Tesla hangt af van jouw visie, niet van hoeveel uren je jezelf in de fabriek opsluit. Tesla, de wereld (en niet te vergeten: je prachtige kinderen), en jijzelf zouden het beter doen mocht je af en toe de tijd nemen om te herbronnen. Een 120-uren werkweek ondersteunt je unieke competenties niet, het verspilt ze. Je verspilt je talenten. Je lichaam en geest kunnen zich hier niet doorheen werken."

Musk reageert bitsig

Huffington sluit af met de mededeling dat zij zijn 48ste verjaardag zal voorzien van een feestje en benadrukt haar bewondering voor Musk. Die laatstgenoemde had echter geen boodschap aan een bezorgde open brief, zo blijkt. Hij reageerde bitsig via Twitter: "Ford en Tesla zijn de enige twee Amerikaanse autobedrijven die het faillissement vermijden. Ik kom net thuis van de fabriek (om half drie ‘s nachts, nvdr.). Je denkt dat ik een keuze heb: die heb ik niet."

Tesla dreigt in een juridische oorlogvoering te belanden met aandeelhouders die zich bedrogen voelen en met de beurswaakhond SEC nadat Musk op Twitter aankondigde dat Tesla van de beurs zal worden gehaald.