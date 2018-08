Het bitsige duel tussen Antwerp en Club Brugge kende zondagnamiddag geen winnaar. Onze analisten gaven zoals gewoonlijk alle spelers een beoordeling. Bij de thuisploeg was er één duidelijke uitblinker, terwijl de enige gebuisde speler bij Club Brugge te vinden was.

Beoordelingen Antwerp

Sinan Bolat (6): Een occasioneel missertje, voor het overige oerdegelijk. Kansloos bij de 0-1.

Daniel Opare (5): Defensief niet altijd even betrouwbaar, want soms gaat het licht even ...