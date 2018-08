Lombok blijft trillen: Indonesische eiland opnieuw getroffen door zware aardbeving

Het Indonesische eiland Lombok is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een magnitude van 6,9. De nieuwe beving had volgens metingen van de Amerikaanse geologische dienst USGS een magnitude van 6.9. Eerder vandaag was er al een beving van 6.3 geweest. Op 5 augustus kwamen bij een zware aardbeving op het eiland circa 460 mensen om het leven.

Volgens de Indonesische geologische dienst beefde de aarde om 15.56 uur Belgische tijd op een diepte van 10 kilometer. Het epicentrum bevond zich op 30 kilometer ten noordoosten van het district Oost-Lombok. Bij de aardbeving eerder vandaag lag het epicentrum op een diepte van bijna 8 kilometer.

Volgens overheidswoordvoerder Sutopo Purwo Nugroho waren er geen dodelijke slachtoffers en viel deze keer ook de materiële schade mee. Hoe de situatie momenteel is, is nog onduidelijk.

Foto: EPA-EFE

Meer dan 500 miljoen dollar schade

Op 5 augustus kwamen bij een zware aardbeving op het eiland circa 460 mensen om het leven, raakten 7.800 anderen gewond en moesten meer dan 417.000 mensen hun huizen verlaten. De schade zou meer dan 500 miljoen dollar bedragen.

Indonesië ligt in de zogeheten Ring van Vuur, een groot gebied in de Stille Zuidzee waar veel aardbevingen en vulkaanuitbarstingen plaatsvinden. Zo’n 90 procent van alle aardbevingen ter wereld gebeuren in dit gebied.