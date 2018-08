Leko hoopt op terugkeer Vossen tegen Anderlecht en hekelt “domme tegengoal”: “Kan gebeuren met jonge doelman”

Trainer Ivan Leko moest lijdzaam toezien hoe zijn jonge landgenoot Karlo Letica twee punten te grabbel gooide tegen Antwerp. De Kroatische keeper loste een kopbal van Arslanagic en opende zo het veld voor de gelijkmaker van Faris Haroun. “Die fout heeft ons twee punten gekost, maar we moeten verder”, vertelde Leko na afloop.

Ivan Leko (trainer Club Brugge): “Frustrerend, iedereen is teleurgesteld”

“Ik ben zeker ontgoocheld want we hebben twee punten verloren”, begon de Kroaat. “We wisten hoe Antwerp speelt, ze hebben een goede focus en organisatie. Een goede tegenstander met een moeilijk veld. We wisten op voorhand dat het hier moeilijk is om open kansen te creëren. Jammer van dat domme doelpunt, maar dat gebeurt soms in het voetbal. Dat zo’n blunder van een doelman niet nieuw is voor ons? Inderdaad, en die fout heeft ons twee punten gekost. Maar met een jonge keeper kan dat gebeuren.”

“We moeten gewoon verder blijven doen en blijven verderwerken naar de volgende wedstrijd toe”, zei Leko. Die wedstrijd is de kraker tegen leider Anderlecht. “Ik hoop in die wedstrijd weer op Jelle Vossen te kunnen rekenen. Hij had problemen met de knie en speelde daarom vandaag niet, dus hopelijk gaat het beter met hem. Dennis en Danjuma waren heel goed op middenveld en ook Openda deed het goed. Iedereen is teleurgesteld”, sloot de trainer van Club Brugge af.

Jelle Van Damme (Antwerp): “We verbruiken veel”

“Ja, we moeten tevreden zijn met een punt”, aldus de terugkerende Jelle Van Damme. “Het was moeilijk. Dat ik mee die 0-1 veroorzaak? Dat is voetbal, soms maak je kleine foutjes en het was een ongelukkige samenloop van osmtandigheden. Ik stopte even met lopen, kwam toch nog terug en raakte die bal, maar toch scoorde Vormer nog. Of we meer aanvallend moeten spelen? Dat is nu eenmaal ons spel. We meoten onze trainer daarin respecteren. Bij momenten gaan we inderdaad zo diep en hard dat we voorin wat tekortkomen. We verbruiken veel. Maar we zijn nog steeds ongeslagen, dus we moeten er niks over zeggen!

Foto: GMAX AGENCY

Geoffry Hairemans (Antwerp): “In de praktijk niet mogelijk om 90 minuten in blok te spelen”

Ik had een goed gevoel. We startten heel goed en hadden de beste kansen in de eerste helft. Wij zetten Club iets meer onder druk, maar we zijn blij met een 1-1. Het kost veel energie om ons blok zo lang mogelijk te behouden, soms ben je dan even buiten adem. We trainen wel om dat 90 minuten vol te houden, maar in de praktijk is dat niet mogelijk. Al met al een terecht resultaat, al denk ik dat Club Brugge op het einde wel blij is met dat gelijkspel. Dat zegt genoeg over ons.