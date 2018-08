Cyprus levert 60-jarige vliegtuigkaper uit aan Egypte

Cyprus heeft aan Egypte de 60-jarige man uitgeleverd die in maart 2016 een vliegtuig van Egyptair kaapte en de piloot dwong te landen op Cyprus. Dat meldt de Cypriotische politie zondag.

De vlucht van Egyptair was op 29 maart 2016 onderweg van Alexandrië naar Caïro toen een man met een valse explosievenriem de piloot dwong te landen in de Cypriotische havenstad Larnaca. De explosievenriem was gemaakt van smartphonecovers en kabels.

Eenmaal het vliegtuig geland was op Cyprus, hield de man de 55 passagiers en de crew gegijzeld. Hij eiste om zijn Cypriotische ex-vrouw te zien.

Na enkele uren gaf hij zich over. Er vielen geen gewonden. De man vroeg asiel, zeggende dat hij politiek vervolgd dreigde te worden in Egypte en geen eerlijk proces zou krijgen. In november oordeelde een rechtbank in Nicosia dat de man toch kon worden uitgeleverd. In Egypte wordt hij nu opgesloten in afwachting van verder onderzoek.