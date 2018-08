Matz Sels en Straatsburg geven zege in slotminuten uit handen tegen tien man

Brussel - Straatsburg heeft zondag op de tweede speeldag in de Franse Ligue 1 zijn eerste thuisoverwinning van het nieuwe seizoen niet kunnen winnen. De club uit de Elzas speelde 1-1 gelijk tegen Saint-Etienne, dat meer dan 70 minuten met een man minder speelde. Doelman Matz Sels moest zich in de slotminuten voor het eerst dit seizoen gewonnen geven.

In de achttiende minuut trok de ervaren verdediger Subotic aan de noodrem om te voorkomen dat Da Costa alleen op doel kon afgaan. De voormalige aanvoerder van Borussia Dortmund kreeg meteen rood, waardoor Saint-Etienne met tien voort moest. Straatsburg profiteerde via Anthony Gonçalves (55.). De thuisploeg had de wedstrijd onder controle, maar vergat de kansen af te maken en kreeg in de slotminuten het deksel op de neus. Twee verdedigers van Straatsburg gaven het leer na miscommunicatie zomaar aan de tegenstander. Invaller Makhtar Gueye (88.) strafte het foutje genadeloos af en bracht de score in evenwicht. Straatsburg en Saint-Etienne pakten beide vier punten uit twee duels.

In de Nederlandse Eredivisie gingen Hervé Matthijs en Jinty Caenepeel met Excelsior onderuit op het veld van stadsgenoot Feyenoord (3-0). Centrale verdediger Matthijs maakte het duel van de tweede speeldag helemaal vol, Caenepeel speelde het slotkwartier. Excelsior opent het seizoen met 1 op 6. FC Utrecht nam voor eigen publiek met 2-0 de maat van PEC Zwolle. De bezoekers konden de dubbele achterstand ook na de rode kaart van doelpuntenmaker van Overeem in minuut 66 niet meer ombuigen. Bij Utrecht viel Cyriel Dessers in de slotminuten in, waardoor hij de eerste zege van het nieuwe seizoen op het veld kon vieren.