Antwerpfans maken zich niet populair: berucht spandoek duikt weer op tijdens eerbetoon aan overleden Sterchele

De hate game tussen Antwerp en Club Brugge is altijd een geladen wedstrijd. Helaas zorgt dat soms ook voor wansmakelijke toestanden. Zo geschiedde ook tijdens de wedstrijd van zondag, toen enkele Antwerpfans het beruchte spandoek met het opschrift “Dood aan FCB” - ofwel dood aan Club Brugge - toonden. Dat spandoek dook vorig jaar ook al enkele keren op en werd nu net ontrold in de 23ste minuut, wanneer de Brugse fans al jaren hun vroeg overleden spits François Sterchele eren.

François Sterchele overleed op 8 mei 2008, toen hij als vaste spits in dienst was bij Club Brugge, in een verkeersongeluk. Sindsdien herdenken de fans van Club Brugge hem altijd door te klappen of zijn naam te scanderen in minuut 23, naar het rugnummer dat hij bij blauw-zwart droeg. Niet het mooiste moment van de Antwerpfans, die op Twitter flink wat kritiek vingen voor hun gedrag.

't is weer Bal Marginal bij de thuis supporters op den Antwerp. #AntClu

Met als top of the bill het "dood aan" spandoek in de #Sterchele minuut. Klasse......... niet — Cindy Marie (@cindymarie70) 19 augustus 2018

Hun spandoek boven halen in de Sterchele minuut. Marginaler dan Antwerp vind je gewoon niet. #antclu — Pablo Decruyenaere (@PabloDec_) 19 augustus 2018

Een schande en buitengewoon degoutant!

Dood aan FCB-spandoek duikt op tijdens #AntClu in minuut 23 van de wedstrijd. De minuut waar Club supporters eerbetoon houden aan de overleden Sterchele. pic.twitter.com/2NDCSyxI6j — Igor C. (@IgorC92) 19 augustus 2018