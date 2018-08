Feministische protestgroep verpest bloementapijt in Brussel

Brussel - Actievoerders van de feministische protestgroep ‘FEMEN’ hebben zondagmiddag het bloementapijt op de Grote Markt in Brussel beschadigd. Het was een protestactie tegen de opsluiting van een migrantengezin in het gesloten centrum in Steenokkerzeel. Dat meldt VTM Nieuws.

Twee vrouwen die bij de actiegroep FEMEN horen, kropen op het bloementapijt op de Grote Markt in Brussel. Met hun spandoek maakten ze duidelijk waarom ze precies actie voerden: “ceci n’est pas un scandale, enfermer des enfants ça l’est” of wel “dit is geen schandaal, kinderen opsluiten is dat wel”. Ook op hun lichaam stonden niet te misverstane boodschappen zoals “shame on you Belgium”. Met hun protestactie klagen de vrouwen de opsluiting van een migrantengezin aan: sinds dinsdag zit een Servische moeder met haar vier kinderen opgesloten in het gesloten centrum van Steenokkerzeel, in afwachting van hun repatriëring.

Nog tot en met vandaag was het bloementapijt te zien voor het brede publiek op de Grote Markt in Brussel. Enkele bezoekers die het hele gebeuren van dichtbij volgden, reageerden misnoegd: “En het werk dat de mensen in het bloementapijt gestoken hebben?”, klonk het.

Eerder deze week protesteerde Amnesty International aan het kabinet van premier Charles Michel (MR) in de Brusselse Wetstraat: Met een 20 meter lange banner en 150 knuffels sprak de mensenrechtenorganisatie zich fel uit tegen de opsluiting van kinderen vanwege migratieredenen.