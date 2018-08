Lukebakio en Raman meteen aan het kanon voor Düsseldorf

Brussel - Düsseldorf heeft zich zondag vlot geplaatst voor de zestiende finales van de Beker van Duitsland. Fortuna ging in de eerste wedstrijd met inzet met 0-5 winnen op het veld van amateurclub Koblenz. Dodi Lukebakio (9. en 12.) en Benito Raman (62.) leverden drie doelpunten van Belgische makelij af.

Lukebakio zette Düsseldorf met twee vroege treffers op rozen. Nog voor de rust stond er 0-4 op het scorebord dankzij treffers van Ducksch (31.) en Stoger (44.), die Raman mocht bedanken voor de assist. Na de pauze legde Raman zelf de forfaitscore vast met een binnentikker. De winger werd even later naar de kant gemaakt, Lukebakio maakte de bekermatch vol.

Düsseldorf promoveerde afgelopen seizoen als kampioen naar de Bundesliga. Raman, die vorige zomer overkwam van Standard, was in 28 competitiewedstrijden goed voor tien goals en drie assists. Lukebakio wordt door Watford een jaartje uitgeleend aan Düsseldorf. Fortuna viert volgend weekend zijn terugkeer in de Bundesliga met een thuiswedstrijd tegen Augsburg.

Ook Leipzig bekert voort na een moeizame overwinning op bezoek bij Viktoria Keulen (1-3). Massimo Bruno kwam bij de bezoekers niet van de bank.