Vanaf september geen militairen meer in trein- en metrostations

Brussel -

Vanaf september zullen militaire patrouilles in trein- en metrostations geleidelijk aan verdwijnen. Dat meldt VTM NIEUWS zondagavond. Hun bewakingsopdrachten worden overgenomen door de federale politie. Volgens minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) werd die beslissing al veel eerder genomen in de regering. “Het verminderen van legerpatrouilles gebeurt in overleg met de politie en veiligheidsdiensten en mag niet ten koste gaan van de veiligheid”, zegt Vandeput.