Bundesliga-club FC Nürnberg officialiseert komst van Yuya Kubo

De Duitse promovendus FC Nürnberg heeft zondag de transfer van Yuya Kubo bevestigd. De Japanner komt op huurbasis over van AA Gent. Nürnberg kon ook een aankoopoptie bedingen.

Sportief directeur Andreas Bornemann toonde zich tevreden met de komst van de 24-jarige aanvaller. “Yuya is op meerdere posities inzetbaar. Dat geeft ons mogelijkheden. Ik kende Yuya al van zijn tijd bij Young Boys Bern en heb hem sindsdien niet meer uit het oog verloren.”

Nürnberg is voor Kubo na het Zwitserse team zijn derde Europese club. In januari 2017 haalde Gent hem naar de Ghelamco Arena, waar hij het afgelopen anderhalf seizoen in 61 officiële duels 22 keer scoorde. Kubo is ook dertienvoudig Japans international. Hij viel dit voorjaar verrassend naast de selectie van Japan voor de Wereldbeker in Rusland.

De aanvaller kijkt uit naar een nieuw avontuur in de Bundesliga. “Ik ken Nürnberg een beetje, omdat met Hiroshi Kiyotake en Makoto Hasebe hier al twee Japanners actief waren. Ik kijk er naar uit te spelen in de Bundesliga met dit jong, getalenteerd team. Ik hoop dat ik met mijn goals en assists kan helpen ons doel te bereiken.”

FC Nürnberg opent de Bundesliga volgend weekend met een verplaatsing naar Hertha Berlijn. Zaterdag werd in de DFB Pokal vijfdeklasser SV Linx (1-2) nipt uitgeschakeld.