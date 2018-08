Oprit vrijhouden voor Jezus, want bij deze familie is het al Kerstmis

Waasmunster - “Oprit vrijhouden voor Jezus”, valt er te lezen op een brievenbus in de Sijpstraat in Waasmunster. Kerst in de zomer. Wie had dat ooit kunnen bedenken?

De familie Vanhese komt alleszins origineel uit de hoek voor haar jaarlijks familiefeest. Ze verzint telkens een ander thema. Zo was het familiefeest vorig jaar geïnspireerd door de Oktoberfeesten in Duitsland.Nu gingen de Vanheses voor een warme kerstsfeer. Organisator Wim Vanhese trok voor de gelegenheid zelfs een dik kerstmanpak aan.

Prachtig versierde tuin

“We doen met onze familie al graag eens gek. Verkleden op onze feestjes doen we al jaren. Onze ouders, nonkels en tantes deden het vroeger al als we op vakantie gingen in Frankrijk. Omdat het telkens weer een hoogtepunt is, heb ik een week de tijd genomen om alles mooi in te kleden. Dat hoefde zelfs niet veel te kosten. Met 50 euro was ik er al van af. Ik kon gelukkig veel lenen van familie en vrienden.”

Een prachtig versierde tuin was het gevolg, met centraal de zelfgemaakte kerststalbar. Iedereen kwam verkleed in kerstfiguren en dansen deden ze op kerstsongs onder de schuim-sneeuwmachine. Zatte nonkels of tantes konden in nood zelfs terecht op een unieke ho-ho-hovergeefplaats.“We hangen allemaal heel sterk aan elkaar. Ik ben voorts heel blij dat we de honderdjarige Agnes nog steeds mogen verwelkomen op onze jaarlijkse bijeenkomst”, besluit Vanhese.