Gemeenteraadslid ramt brievenbus en auto en pleegt daarna vluchtmisdrijf: “Ik had daar niet mogen wegrijden, dat is een grove fout geweest van mij”

De brievenbus ving de klap grotendeels op, anders was de auto van Luc Forrez de woning in gevlogen. Vijf jaar geleden gebeurde zowat hetzelfde. Foto: vkk

Kortrijk / Wevelgem - Stefaan Bral, voormalig Kortrijks schepen en huidig gemeenteraadslid voor CD&V 4.0, had na Kortrijk Koerse een verkeersongeval in de Moerstraat in Wevelgem. De Bissegemnaar ramde er met zijn auto een brievenbus. Die ving de klap grotendeels op, anders was de geparkeerde auto van de bewoners hun woning in gevlogen. Daarna reed Bral gewoon voort richting huis. “Ik had daar niet mogen wegrijden”, reageerde hij zondag.

Bral was de hele avond en nacht aanwezig geweest op het succesvolle Kortrijk Koerse. Omstreeks 1 uur vertrok hij naar eigen zeggen doodmoe vanuit Kortrijk. Hij wilde huiswaarts maar moest nog afspraken maken met zijn zoon. Die was maar niet te bereiken. Bral reed daarop naar een café in Wevelgem maar vond er zijn zoon niet. Omstreeks halftwee trok hij huiswaarts via de Moerstraat, een binnenweg. Zo bereikt hij makkelijk zijn woning in Bissegem.

“Ik had de hele week hard gewerkt en was doodmoe. Het liefst van al was ik niet naar Wevelgem gereden, maar ik wilde er zeker van zijn dat mijn zoon zaterdagmorgen vroeg zijn vlucht kon hebben in Zaventem en dus wilde ik hem nog zien. Wat er in de Moerstraat is gebeurd, kan ik niet goed inschatten. Ik ken die weg. Ik moet in slaap gevallen zijn.”

Bral raakte de gemetselde brievenbus van de familie Forrez én hun wagen. Die vloog tot tegen de gevel van hun woning.

Brokstukken op de weg

Zonder de brievenbus was de ravage enorm geweest. Eigenaar Luc Forrez: “Ik was 100 kilometer gaan wandelen en mijn vrouw heeft de klap niet gehoord. Ze zag wel het spoor dat de auto achterliet bij het wegrijden.

Dat spoor liep richting Gullegem. Er lagen ook brokstukken van de wagen op de openbare weg. Onze zoon stuurde ‘s morgens een sms naar zijn moeder en zo wist ze van het ongeval.”

Vijf jaar geleden was de familie Forrez al slachtoffer van een gelijkaardig voorval.

In een paniekreactie reed raadslid Stefaan Bral achteruit met zijn Audi en vertrok hij. “Ik had niet mogen wegrijden, dat is een grove fout. De schade was echter op privédomein en ik zou later terugkeren. Ik weet nog dat ik vertraagde. Ik moet er naar links maar ging rechtdoor. Mijn airbag is ook niet uitgeklapt.”

‘s Morgens keerde Bral terug naar de woning van het echtpaar Forrez. Toen hij hen niet thuis vond, belde hij de politie. Op sociale media werd intussen ‘de man die vluchtmisdrijf pleegde’ gezocht.

Bral stelt zich in oktober niet meer verkiesbaar. Hij baalt van de politiek in zijn partij, CD&V 4.0. Een partijgenoot reageert: “Hij heeft het lastig gehad toen hij niet meer aan zet was. Ik begrijp dat. Maar dit mocht niet gebeuren.”