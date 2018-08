Leya Iseka scoort beauty voor Toulouse, ex-speler van Standard zet gigantische misser recht

Brussel - Aaron Leya Iseka heeft zondag met Toulouse zijn eerste overwinning in de Franse Ligue 1 gevierd. Op de tweede speeldag namen de Zuid-Fransen met 2-1 de maat van Bordeaux. Leya Iseka opende voor eigen publiek de score in de derby de la Garonne.

Het jongere broertje van Rode Duivel Michy Batshuayi brak op slag van rust de ban. Met een schot vanop zo’n 20 meter verraste Leya Iseka doelman Costil. Voor de van Anderlecht overgekomen aanvaller was het meteen zijn eerste doelpunt bij Toulouse.

[#TFCFCGB] - Le superbe but d'Aaron Leya-Iseka qui ouvre le score pour Toulouse dans ce #DerbyGaronne : pic.twitter.com/hfyg4hy3ND — La Causerie de L1 Vidéos (@CDL1Videos) 19 augustus 2018

Via Kamano (55.) kwam Bordeaux op gelijke hoogte, maar oude bekende Mathieu Dossevi (67.) hield de drie punten in Toulouse. Al had de ex-speler van Standard wel eerst een geweldig misser laten noteren.



¡ALERTA DE FALLO DEL SIGLO!

Lo que falló Mathieu Dossevi con el Toulouse es de locos #Ligue1 pic.twitter.com/TaEk8ONmXw — José Manuel Escobedo (@Jomanues) 19 augustus 2018

Dossevi donne l'avantage à Toulouse (2-1) #TFCFCGB pic.twitter.com/QN3mBOn4nw — Buts Ligue 1 ? (@butsligue1) 19 augustus 2018

Na een pijnlijke 4-0 nederlaag op het veld van Marseille knoopt Toulouse aan met een overwinning. Bordeaux, komende donderdag de tegenstander van AA Gent in de laatste voorronde van de Europa League, verloor zijn eerste twee competitieduels.