Thorgan Hazard scoort hattrick in ruime bekerzege voor Mönchengladbach

Brussel - Borussia Mönchengladbach heeft zich zondag na een doelpuntenfestival op het veld van Hastedt geplaatst voor de zestiende finales van de Duitse beker. De Borussen legden de amateurclub met 1-11 over de knie, mede dankzij een hattrick en een assist van Rode Duivel Thorgan Hazard.

Al in de tweede minuut stond de naam van Hazard op het scorebord. De middenvelder mocht aanleggen vanaf de strafschopstip en opende zo de score. Even later gaf hij de assist voor de 0-2. Op slag van rust trapte Hazard via een vrijschop de 0-6 tegen de touwen, in het slot van de wedstrijd maakte hij ook de elfde van de Borussen. Zo bezorgde hij Gladbach de grootste zege in de clubgeschiedenis in de DFB Pokal.

Derdeklasser Carl Zeiss Jena slaagde er met Jo Coppens tussen de palen niet in te stunten tegen tweedeklasser Union Berlijn. Voor de club van eigenaar Roland Duchâtelet zit het bekerverhaal er na een 2-4 nederlaag al op.