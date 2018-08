Britse vrouw die van groot cruiseschip viel, na tien uur dobberen gered door kustwacht

Een Britse vrouw is door Kroatische reddingsdiensten uit de Adriatische Zee gehaald nadat ze tien uur eerder in het water was beland. De 46-jarige dame was van een cruiseschip gevallen. Hoe dat precies gebeurde, is nog steeds een raadsel. “Ze was volledig uitgeput”, klonk het bij de kustwacht.

De Britse vrouw viel van de Norwegian Star, een cruiseschip van de rederij Norwegian Cruise Line met ruimte voor meer dan 2.000 passagiers. Het schip was vertrokken uit de haven van Vargarola in Pula, een stad in het zuiden van Kroatië, en op weg richting Venetië, toen het misliep. Een Britse vrouw viel van het schip. Dat meldt de Britse nieuwswebsite The Daily Mail.

De vrouw gaf een reactie aan de Kroatische omroep. Foto: BBC / HRT

10 uur dobberen

Het incident vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag, in het donker dus, toen de Norwegian Star al zo’n 100 kilometer van de kust verwijderd was.

Het schip maakte rechtsomkeer en startte een zoektocht in samenwerking met de Kroatisch kustwacht, maar die bleek niet van een leien dakje te lopen. Uiteindelijk bracht de vrouw tien uur op zee door alvorens ze gered werd door de Kroatische reddingsdiensten.

Haar naam is niet bekend, maar de 46-jarige vrouw gaf wel een reactie aan de Kroatische omroep HRT: “Ik viel van de achterkant van het schip en dobberde tien uur in het water. Toen hebben deze fantastische kerels me gered.”

“Goed getraind”

Zodra de vrouw uit zee werd gehaald, kreeg ze de eerste medische zorgen. Later werd ze naar een ziekenhuis in Pula gebracht. “De Britse vrouw was uitgeput toen we haar uit het water trokken”, zei Lovro Oreskovic, de kapitein van de reddingsboot. “We zijn erg blij dat we een mensenleven hebben gered.”

Hij beschreef het voorval als een ‘dramatische situatie’ en zei dat hij trots was op zijn bemanning voor het uitvoeren van de redding. “We hebben laten zien dat we goed getraind zijn”, klonk het nog. De toestand van de vrouw is stabiel.

De vrouw werd gered door de Kroatische kustwacht. Foto: Obalna straža, Lucka kapetanija Rijeka / MORH

Bewakingsbeelden bekijken

Een woordvoerder van de Noorse cruisemaatschappij bevestigde het gebeuren: “In de ochtend van 19 augustus ging een gast overboord toen Norwegian Star op weg was naar Venetië. De kustwacht werd op de hoogte gebracht en er volgde een zoek- en reddingsoperatie. We zijn blij dat we kunnen bevestigen dat de gast levend werd gevonden en zich momenteel in een stabiele toestand bevindt. We zijn erg blij dat ze nu veilig is en binnenkort zal worden herenigd met vrienden en familie.”

Het schip zette zijn tocht na het goede nieuws verder. “Norwegian Star zal rond 14.30 uur in Venetië aankomen. We werken actief aan het helpen van gasten wiens reisplannen werden beïnvloed door de vertraging als gevolg van de zoek- en reddingsoperatie.”

De politie gaat aan de hand van bewakingsbeelden bekijken hoe de vrouw in zee terecht is gekomen.