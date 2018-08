Twee dodelijke slachtoffers bij motorongeluk in Assenede

Assenede -

In Assenede zijn de bestuurder en de passagier van een motor om het leven gekomen nadat het voertuig in de flank van een personenwagen was gereden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De bestuurster van de personenwagen had geen voorrang verleend op de plaats waar de Basseveldstraat uitkomt op de Hendekenstraat. Haar rijbewijs is ingetrokken.