Jong, Belgisch en Nederland smult ervan: Dante Rigo breekt door bij PSV

Een jaar heeft hij moeten rijpen in de A-kern – vorig seizoen kwam hij maar tot zeven competitieminuten –, maar afgelopen zaterdag was het dan ­eindelijk zover voor Dante Rigo: zijn doorbraak bij PSV. Met een late winner tegen Fortuna ­Sittard bezorgde hij zijn club de drie punten en schonk hij zichzelf nu al een plekje in de harten van de Eindhovense fans. “Er zullen nu wel meer mensen me leren kennen”, aldus Rigo. Dat zeker.

Aad de Mos is een fan. In 2016 omschreef hij Rigo al als “een speler die een kruising is tussen Pep Guardiola en Mark van Bommel”. De Nederlandse analist was er afgelopen weekend dan ook als ...