Antwerp “betreurt” Dood aan FCB-spandoek in Sterchele-minuut: "Er zal streng opgetreden worden"

Opvallend beeld gisteren tijdens het geladen duel Antwerp-Club Brugge. De Antwerp-fans toonden zich van hun minst fraaie kant door het beruchte en wansmakelijke ‘Dood aan FCB’-spandoek te ontrollen. Dat was vorig jaar al eens opgedoken, maar nu werd het uitgerekend in minuut 23 bovengehaald. Dat is al tien jaar lang de minuut waarin de Club Brugge-supporters hun overleden spits François Sterchele eren.

VIDEO. Het keepersprobleem van Club Brugge is nog niet voorbij: jonge Kroaat blundert tegen Antwerp.

Op de sociale media vlogen de verwijten tussen beide supportersclans over en weer. Bij Antwerp betreuren ze naar eigen zeggen het voorval. “We hebben een streng beleid omtrent spandoeken en pyrotechnisch materiaal. Daarom is het jammer dat dit is kunnen gebeuren”, klonk het in een reactie. “We gaan dit intern ­uitzoeken en proberen op te lossen. En er zal streng opgetreden worden tegen de overtreders van het reglement van inwendige orde.

Een spandoek met ‘dood aan FCB’ erop bovenhalen in de minuut die Clubsupporters aanwenden om de overleden Francois Sterchele te herdenken. Moet je trots op zijn, @official_rafc. — Mathieu Dams (@DonDams) 19 augustus 2018

Het “Dood aan FCB” spandoek is degoutant. Dat bovenhalen in de 23ste minuut wanneer de tegenpartij een overleden speler huldigt... daar zijn geen woorden voor. Zowel aan wie het bedacht heeft, aan wie het uitvoerde, maar ook aan wie het niet tegenhield: schaam u diep. #antclu — Bert Van der Auwera (@Bert_VdA) 19 augustus 2018

”

Hun spandoek boven halen in de Sterchele minuut. Marginaler dan Antwerp vind je gewoon niet. #antclu — Pablo Decruyenaere (@PabloDec_) 19 augustus 2018

100% zeker dat dit niet bestraft zal worden door de belgische voetbalbond want die marginale supporters van antwerp mogen altijd wat meer. Dit word er getoond in de 23ste minuut wanneer wij Sterchele eren. Hoe laag kan je vallen ? #AntClu pic.twitter.com/ORM5lAPOfK — Jonas (@JonasDeMulderr) 19 augustus 2018

't is weer Bal Marginal bij de thuis supporters op den Antwerp. #AntClu

Met als top of the bill het "dood aan" spandoek in de #Sterchele minuut. Klasse......... niet — Cindy Marie (@cindymarie70) 19 augustus 2018