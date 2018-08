Jelle Van Damme: “De voetbalwereld is achterbaks”

Dit seizoen kwam hij enkel nog maar om extrasportieve redenen in de media. Zondag kon hij zich ook nog eens op het veld laten gelden. Jelle Van Damme (34) was tegen Club Brugge het konijn uit de hoge hoed van Bölöni. En de goesting spatte ervan af.

Ik heb het mezelf niet makkelijk gemaakt, maar ik wil of zal nooit veranderen jelle van damme

Met zijn eerste basisplaats van het seizoen lijkt de vete tussen hem en Laszlo Bölöni dan ook definitief van de baan. Nadat Van Damme in de openingsmatch op de bank moest beginnen en enkele kritische opmerkingen van de Roemeen moest slikken, had hij zijn coach op sociale media een ‘fool’ (een gek) genoemd. Daar kon het bestuur niet mee lachen. Al was dat volgens Van Damme veeleer een storm in een glas water. “Zelf heb ik het ook niet makkelijker gemaakt met mijn berichten op sociale media, daar moet ik eerlijk in zijn. Ik ben iemand met het hart op de tong. Maar ik ben wie ik ben en wil of zal ook nooit veranderen.”

Uiteindelijk kwam er een gesprek met de coach én met Luciano D’Onofrio, waarin alles uitgepraat werd. “We hebben als volwassen mensen ons ding kunnen zeggen en er een streep onder getrokken. Op training ben ik mijn ding blijven doen. Geduldig zijn en zwijgen. De trainer en ik hebben elk onze persoonlijkheden en mening. Dat botst, maar dat mag ook.” Voor Van Damme draaide het dan ook niet om het feit dat hij al dan niet mocht spelen, maar wel om de communicatie van Bölöni. “Ik kan me erbij neerleggen dat ik niet speel, zolang er een duidelijke uitleg komt.”

Ook vorig jaar stoorde de linkspoot er zich al aan dat hij zelfs geen plaats kreeg op de bank, omdat hij volgens Bölöni te veel ervaring had. “Kijk, ik ben geen moeilijke mens, maar praat gewoon met mij.”

Al beseft Van Damme beter dan wie ook dat het hart op de tong hebben in het voetbal niet altijd een voordeel is. “Uiteindelijk misschien wel, want ik blijf gewoon mezelf. Maar voetbal is een achterbakse wereld. Het is een ploegsport, maar als puntje bij paaltje komt, is het ieder voor zich. Ik voetbal gewoon nog altijd heel graag.”