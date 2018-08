Vijf kinderen zwaargewond bij brand in Aubervilliers

Bij een woningbrand in het Franse Aubervilliers, in de buurt van Parijs, zijn zondagnamiddag verschillende mensen zwaargewond geraakt. Onder hen zijn vijf kinderen, meldt de brandweer. De brand brak uit rond 19 uur en was rond 19.30 uur onder controle.

De vijf kinderen zijn zeer ernstig gewond. Tien agenten die ter plaatse kwamen, raakten lichtgewond.

De brand was uitgebroken in een gebouw van twee verdiepingen in Aubervilliers, een gemeente ten noorden van Parijs. Volgens de autoriteiten was een honderdtal brandweermensen uitgerukt. De oorzaak van de brand is nog niet geweten.

Het gaat om de tweede ernstige brand in Aubervilliers in minder dan een maand. Op 30 juli kwamen een moeder en haar drie kinderen om en raakten negen personen gewond. Die brand zou aangestoken zijn door een kind dat met een aansteker en vaatdoek aan het spelen was in het gebouw.