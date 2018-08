Dit Nederlandse eiland zit zonder internet en televisie

Schiermonnikoog, een van de Nederlandse waddeneilanden, zit sinds zaterdagmiddag zonder vast internet, televisie en vaste telefonie. Een glasvezelkabel van het vasteland naar het eiland is kapot. Telecombedrijf KPN werkt aan een oplossing tegen maandag of dinsdag.

Eerst komt er een tijdelijke oplossing: monteurs gaan de communicatie omleiden via een andere kabel onder de Waddenzee die het eiland verbindt met het vasteland. Die kabel legt echter een andere route af dan de defecte glasvezelkabel, daarom duurt het even. Dat zou tegen maandag of dinsdag in orde moeten zijn. Reparatie van de glasvezelkabel onder de zeebodem duurt langer.

De storing in de kleinste gemeente van Nederland, met nog geen duizend inwoners, begon zaterdagmiddag en treft ook kaartbetalingen. Mobiele telefonie en mobiel internet werken wel gewoon op het eiland, want dat loopt via de kabel die nog wel intact is.