Inter verliest pijnlijk op eerste speeldag, maar "sneaky" Radja Nainggolan amuseert zich in de tribune

Inter wil zich dit seizoen opnieuw meten met Juventus in de strijd om de Italiaanse titel. De Nerazzurri waren erg actief op de transfermarkt en haalden onder andere Radja Nainggolan in huis. 'Il Ninja' was echter geblesseerd voor de openingswedstrijd bij Sassuolo en dat werd gevoeld. Inter ging pijnlijk met 1-0 onderuit dankzij een goal van Domenico Berardi. Nainggolan liet het niet aan zijn hart komen op de tribunes. Hij genoot er stiekem van het schoon volk dat passeerde. Wat hij tegen zijn compagnon naast hem zei, is niet geweten.

De goal van Berardi: