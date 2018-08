Treinsurfer had excuus voor levensgevaarlijke stunt: “Ik moest op tijd thuis zijn van mijn mama”

De zestienjarige jongen die vrijdagmiddag zijn leven waagde door zich vast te klampen aan de trein tussen Halle en Edingen, zal wellicht vervolgd worden voor inbreuken op de wet op de spoorwegveiligheid. Mogelijk moeten zijn ouders ook opdraaien voor de kosten. Nochtans had hij naar eigen zeggen een goed excuus. “Ik moest op tijd thuis zijn van mijn mama en de treindeuren waren al dicht. Daarom ging ik aan de locomotief hangen.”

Het was een behoorlijk hallucinante foto die dit weekend opdook op sociale media. Een Belgische locomotief met daarop, aan de achterkant, een verkrampte jongen die zich stevig vasthoudt aan een handvat. De foto is wellicht ge­nomen door een passagier.

De feiten dateren van vrijdagnamiddag, bevestigt de NMBS. “De jongeman kwam rond half vier het perron opgelopen om de trein naar Brussel te nemen”, zo melden welingelichte bronnen. “Maar de deuren waren al dicht. Hij sprak de treinbegeleider aan, die meldde dat hij te laat was en de volgende trein moest nemen. De jongen verdween weer, zo leek het.”

Foto: rr

“Maar in werkelijkheid sprong hij gewoon op het opstapje aan de achterkant van de locomotief en klampte zich vast aan het handvat. De trein vertrok en haalde snelheden tot 130 kilometer per uur, en het traject bedroeg in totaal twintig kilometer. Onderweg één vliegje in zijn oog en hij was er gewoon afgevlogen. Met alle gevolgen van dien.”

Onderweg werd de jongen opgemerkt door passagiers en door de treinbegeleider. Securail werd verwittigd en in Halle, waar de trein een tussenstop maakte, plukten die de jongen van de trein. De treinsurfer, die wellicht in Brussel woont, reageerde doodkalm. “Ik ben op die locomotief gesprongen omdat ik op tijd thuis moest zijn van mijn mama”, klonk het. “Een toch wat vreemde uitleg gezien het feit dat tien minuten later een nieuwe trein in Edingen naar Brussel zou vertrekken”, zeggen wel­ingelichte bronnen.

Bart Crols, woordvoerder van de NMBS, reageert ontdaan. “Dankzij het snelle optreden van de treinbegeleider en de mensen van Securail heeft die jongen het overleefd. Bij het verspringen van een wissel had hij er kunnen afvliegen, zeker met die snelheden. Er is een pv opgesteld en mogelijk komt er vervolging. We bekijken nog of we de kosten mogelijk op de ouders verhalen. Ik hoop alvast dat die hem een stevige uitbrander geven.”

Fenomeen op internet

Een blik op YouTube leert dat treinsurfen een fenomeen aan het worden is waarbij het de ‘treinsurfers’ vooral te doen is om de kick. Dat lijkt hier niet zo. “Zulke zaken komen in ons land erg zelden voor. En we willen dat zo houden. Het is levensgevaarlijk”, aldus Crols.

De straf voor de inbreuken die de 16-jarige tiener beging, gaat van drie maanden tot ­enkele jaren gevangenisstraf. Hij riskeert ook een geldboete tussen de 1.200 en 8.400 euro.