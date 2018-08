Nog geen Courtois in doel bij Real, maar willen de fans dat wel? Onze videoman ging het hen vragen in Madrid

Geen Thibaut Courtois zondagavond tussen de palen in de eerste competitiewedstrijd van Real Madrid tegen Getafe. Een beslissing die in België de wenkbrauwen deed fronsen. Courtois is toch naar de Spaanse hoofdstad gehaald om de nieuwe onbetwiste nummer één te worden, toch? Daar zijn ze de fans van Real Madrid echter niet zeker van. Onze videoman ging voor de match tegen Getafe polshoogte nemen aan het eigen Bernabeustadion en merkte dat de doelmannenkwestie voor verdeeldheid zorgt in de Spaanse hoofdstad.