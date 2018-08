Kankerpatiënten die vooruitgeholpen worden door ezels. Top­oncoloog Johan Swinnen (KUL), bekend van zijn looptocht naar Compostela, zet zijn schouders onder wat ze op een hoeve in Kampenhout doen. “Een ezel kan iemand weer zelfvertrouwen geven.” Al is niet elke patiënt gebaat bij asinotherapie.

Asinotherapie is de wetenschappelijke term voor een therapie aan de hand van ezels. In ezel- en paardencentrum de Kampenhoeve in Kampenhout ontvangen ze al zes jaar jongeren met een fysieke of mentale ...