Zomerbar van ‘seksfeestje’ moet afgebroken worden, uitbater gaat in beroep

Het zijn beroerde tijden voor Zomerbar La Brasa in Langemark-Poelkapelle. Na het schandaal van het ‘blootfeestje’ met de schepen voor Ruimtelijke Ordening van de gemeente kreeg de eigenaar midden vorige week een aanmaning van de Dienst Omgeving van het Vlaams Gewest in de bus. “Er was geen bouwvergunning voor de bar. U moet de constructie afbreken”, luidt het zowat. De dienst heeft ook een klacht ­ingediend bij het parket voor de bouwovertreding. Behalve zijn bar afbreken moet de uitbater dus mogelijk ook nog een boete betalen als hij veroordeeld wordt.