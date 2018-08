AA Gent ontsnapte zondag in extremis aan puntenverlies op het veld van Eupen. De Buffalo's kwamen met tien te staan na een tweede gele kaart voor Vadis en kregen dan de 2-2 binnen. In de extra tijd kreeg Gent echter een penalty van scheidsrechter Lawrence Visser. Die wees naar de stip op aangeven van de videoref, die een trekfout van Siebe Blondelle had gezien.