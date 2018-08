Eupen ging op de vierde speeldag in de Jupiler Pro League pijnlijk onderuit tegen AA Gent. Het werd 2-3 na een late penaltygoal, na ingrijpen van de VAR. Jean Thierry Lazare had eerder in de wedstrijd al eens een pijnlijk gevoel. Hij liep zonder het te beseffen tegen scheidsrechter Lawrance Visser aan.