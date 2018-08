Wondergoals: 'Van Basten-goal' van Dzeko en de perfecte vrije trap van Silva

Het Europese voetbal draait weer op volle toeren. In Italië stond de eerste speeldag op het programma, in Engeland al de tweede. AS Roma won met het kleinste verschil van Torino (0-1) en dat dankzij een wondermooie goal van Edin Dzeko. Die nam een voorzet van Justin Kluivert perfect op de slof, à la Marco van Basten voor Oranje. Manchester City won met 6-1 van Huddersfield, mede dankzij een ge-wel-di-ge vrije trap van David Silva.

De goal van Dzeko:

De vrije trap van Silva: