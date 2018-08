Hakjes zoals u ze nog nooit zag: Sevilla- en Feyenoord-speler dollen erop los

Feyenoord maakte zondag de Europese blamage goed door stadsgenoot Excelsior met 3-0 te verslaan. Jan-Arie van der Heijden pakte uit met de doelpunt van het weekend door met zijn hak te scoren in de Kuip. Sevilla was in La Liga dan weer met 1-4 te sterk voor Rayo Vallecano. André Silva scoorde een hattrick maar de mooiste goal was die van Franco Vazquez. Met de hak, lekker.

De hak van Van der Heijden:

De hak van Vazquez: