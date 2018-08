Real Madrid wint makkelijk zonder Courtois, concurrent Navas moet geen bal pakken

Real Madrid heeft zondagavond makkelijk zijn eerste competitiematch van het seizoen gewonnen. In het eigen Santiago Bernabeu werd het 2-0 tegen Getafe. Thibaut Courtois moest toekijken vanop de bank en zag dat concurrent Keylor Navas geen werk kreeg op te knappen, maar wel regelmaat applaus oogstte van het thuispubliek.

Na de onzekere prestatie van Keylor Navas in de Europese Supercup (2-4-verlies tegen stadsrivaal Atlético) mocht Courtois dromen van een eerste basisplaats bij de Koninklijke, maar de nieuwe coach Julen Lopetegui besliste om Navas tussen de palen te laten staan. Courtois had sinds zijn komst uit Londen af te rekenen gehad met lichte pijntjes aan de knie en daardoor slechts enkele volledige trainingen kunnen afwerken. Het ideale excuus voor Lopetegui om de hete aardappel nog een weekje voor zich uit te schuiven. Komende zondag in Girona zal de voormalige Spaanse bondscoach toch kleur moeten bekennen in de keeperskwestie.

Tegen Getafe gaf Navas zijn trainer in ieder geval geen extra reden om hem buitenspel te zetten. Of om nog minstens een match extra te laten staan. Daarvoor was Getafe zondagavond te onmachtig in het Santiago Bernabeustadion. De bezoekers slaagden er tegen Real niet in om één deftige kans bij elkaar te voetballen. Maar de keren dat de Costa Ricaanse doelman toch in actie moest komen – voor een plukballetje of een gevatte uitkomst – kreeg hij opvallend genoeg wel een open doekje van het thuispubliek. Zoals al bleek uit onze gesprekken voor de match (zie video) hoeft Navas voor de Real-aanhang niet per sé uit doel te verdwijnen.

Zonder Ronaldo (naar Juventus) en Modric (70 minuten op de bank) was het vooral Gareth Bale die de Madrileense aanvalslinie op sleeptouw nam. De Welshman zag een geweldige schicht uit de winkelhaak geduwd door David Soria en een onhoudbare kopbal op de lat stranden. De 1-0 kwam er halfweg de eerste helft dankzij een subtiel kopballetje van Carvajal. Omdat de VAR nog een penalty voor Real terugfloot en de ref een doelpunt van Ramos terecht afkeurde bleef het 1-0 bij de rust.

Gareth Bale pikte vlak na de pauze dan toch zijn verdiende doelpunt mee. Al toonde Getafe-keeper Soria zich niet van zijn beste kant op het afstandsschot van Bale.

Match gespeeld en het sein voor Lopetegui om te gaan roteren. Modric kreeg zijn eerste twintig speelminuten en Asensio knalde op de paal. En Navas? Die keek 90 minuten werkloos toe omdat Sergio Ramos en co een vlekkeloze partij afwerkten tegen een onmondig Getafe. Dat zag ook Thibaut Courtois vanop de bank. Wetende hoe graag onze landgenoot elke mogelijke minuut op het veld staat, zal dat niet van harte geweest zijn.