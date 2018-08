Meest gezochte terrorist van België mogelijk overleden

Hicham Chaib (36), de meest gezochte Belgische moslimterrorist ter wereld, zou zijn overleden. Twee van zijn jongere broers uit Antwerpen hebben een rouwbericht op Facebook geplaatst. Chaib verbleef in Syrië, waar hij een belangrijke positie bekleedde bij IS in Raqqa. Officiële bevestiging van zijn dood is er niet.

Hicham Chaib groeide op in Borgerhout en was een van de kopstukken van de terroristische groep Sharia4Belgium. Binnen de organisatie was hij lijfwacht en rechterhand van leider Fouad Belkacem. Hij was ook een van de aanstokers van de rellen op de Turnhoutsebaan in 2012, tijdens de Reuzenstoet.

In 2013 vertrok Hicham Chaib samen met tientallen andere aanhangers van Sharia4Belgium naar Syrië, om er te vechten aan de zijde van IS. Chaib zou binnen IS een belangrijke positie hebben bekleed, als hoofd van de religieuze politie in Raqqa. Chaib dook ook regelmatig op in propagandafilms van IS, waarin hij moslims opriep om in het kalifaat te komen wonen. In 2016 figureerde Chaib, die zich ook Abu Hanifa liet noemen, in een opeisingsfilm waarin hij de aanslagen in Zaventem en Maalbeek verheerlijkte. Op het einde van het filmpje is te zien hoe Chaib een gevangene door het hoofd schiet.

Of Hicham Chaib ook werkelijk is overleden, zoals zijn broers bekendmaakten op Facebook, is lang niet zeker. Sommige IS-strijders hebben in het verleden hun eigen dood geënsceneerd, om de veiligheidsdiensten zand in de ogen te strooien. Hicham Chaib werd in februari 2017 ook al eens doodverklaard. Hij zou toen tijdens bombardementen op Raqqa om het leven zijn gekomen, maar die berichten werden al snel tegengesproken door zijn familie.