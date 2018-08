Op fietsafstand van het werk, maar toch kiezen we voor de auto

Zelfs wie minder dan tien kilometer van zijn werk woont, kiest nog vaak voor de auto om dagelijks te pendelen. Nochtans is de helft van alle werknemers wel bereid om de fiets op te springen, blijkt uit een bevraging van Sport Vlaanderen. Dus wil minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) hen een duwtje in de rug geven. “Goed voor de ­fysiek én tegen files.”

“Ik heb daar geen tijd voor.” Dat is de voornaamste reden waarom Vlamingen niet sporten. Nochtans wil 77 procent wel meer bewegen. En dan mag zelfs een drukke job geen ­bezwaar zijn. Een halfuurtje op de werkvloer is al voldoende. Of gewoon met de fiets naar het werk gaan, zou al wonderen doen.

Volgens een bevraging van Sport Vlaanderen bij 18.257 werknemers van 162 deelnemende bedrijven rijdt zo’n 60 procent met de wagen naar het werk. Nochtans woont een derde van die automobilisten op minder dan tien kilometer van zijn of haar job. Velen zouden naar eigen zeggen wel willen overwegen om met de fiets te komen, en zelfs wie verderaf woont, zou in principe toch bereid zijn de fiets te nemen. Alleen is dat er nog niet van ge­komen. Het is dus enkel een kwestie van die werknemers een duwtje in de rug te geven.

E-bikes voor werknemers

“Bedrijven kunnen dat gemakkelijk stimuleren”, zegt Ken Nys van Sport Vlaanderen. “Door bijvoorbeeld een fietsleasing op poten te zetten of fietskledij aan te bieden.”

Bij Covestro, een chemisch bedrijf in de haven van Antwerpen, doen ze het allebei. “Om twee redenen”, zegt communicatieverantwoordelijke Ann De Bie. “Om werknemers te laten bewegen en de files te vermijden. Aan werknemers die verder wonen, bieden we e-bikes aan. In mei zijn we met die actie gestart, en intussen hebben al 200 van onze 850 werknemers daarop inge­tekend. Meer dan verwacht, we hebben zelfs ­extra fietsenstallingen moeten ­zetten.”

Lopen tijdens langere middagpauze

Om meer bedrijven aan te zetten zo’n inspanning te doen, krijgt het initiatief Sport op het Werk nu een doorstart. Sport Vlaanderen gaat weer campagne voeren en bekijkt wat bedrijven nodig hebben om hun personeel ook op de werkvloer te laten sporten. “Niet iedereen wil een fitnesszaal op kantoor”, zegt Nys. “Gewoon tijd krijgen om over de middag te gaan lopen, is vaak al genoeg. Of de mogelijkheid krijgen een douche te nemen op het werk.”

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters roept alle bedrijven op om gratis de sport- en beweegscan te laten doen om te kijken hoe ze hun medewerkers het best kunnen aanzetten tot bewegen. “We moeten anders werken”, zegt hij. “Mensen die op hun werk kunnen sporten, zijn productiever. Je kan bijvoorbeeld de middagpauze wat langer maken om mensen de tijd te geven te gaan lopen of te wandelen. Als ze dan op het einde van de dag een halfuur later naar huis vertrekken, vermijden ze het spitsuur én hebben ze hun portie sport al gehad als ze thuiskomen.”