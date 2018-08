Amerikaanse ambassade beschoten in Ankara

In de Turkse hoofdstad Ankara werd maandagochtend de Amerikaanse ambassade onder vuur genomen. Dat meldden onder meer de nieuwszenders Habertürk en CNN Türk. Er zijn geen gewonden gemeld.

De schoten werden vanuit een voorbijrijdende auto gelost, onder meer richting de wachtpost van het gebouw. De dader of daders zijn op de vlucht.

De schietpartij komt er te midden van een diplomatiek conflict tussen de Verenigde Staten en Turkije, dat werd uitgelokt door het huisarrest van Andrew Brunson in Turkije. De Amerikaanse dominee werd eind 2016 in de nasleep van de mislukte staatsgreep in juli gearresteerd op verdenking van terrorisme en spionage.

Begin augustus voerden de VS sancties door tegen Turkije. De maatregelen werkten als een katalysator voor de crisis in het land lokte een grote koersval van de Turkse lira uit.