Een van de stemmen van de #MeToo-beweging nu zelf beschuldigd van aanranding 17-jarige acteur

De Italiaanse actrice en regisseuse Asia Argento, een van de eerste vrouwen die Harvey Weinstein publiekelijk beschuldigde en een van de leidende figuren in de #MeToo-beweging, wordt zelf beschuldigd van seksueel misbruik. Enkele jaren geleden zou ze een toen zeventienjarige acteur hebben aangerand en hem later zwijggeld hebben betaald, zo meldt The New York Times.

De 42-jarige Argento, die twee Golden Globes won en ook bekend is voor haar rollen in ‘Scarlet Diva’, ‘XXX’ en ‘Land of the Dead’, kwam in oktober van vorig jaar naar buiten met beschuldigingen aan het adres van de gevallen Hollywoodproducer Harvey Weinstein. In de maanden ervoor zou ze echter 380.000 dollar zwijggeld betaald hebben aan een jonge acteur die haar beschuldigde van seksueel misbruik, zo blijkt uit gerechtelijke documenten die The New York Times kon inkijken.

De feiten dateren van een vijftal jaar geleden. Argento zou acteur en rockmuzikant Jimmy Bennett hebben aangerand in een hotelkamer in Californië. Bennett - die ooit de zoon van Argento speelde in een film - was toen amper 17, de Italiaanse actrice 37. De minimumleeftijd voor seks in Californië is 18.

