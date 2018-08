Exact 121 miljoen euro kindergeld vloeit naar het buitenland

Vorig jaar is 121 miljoen euro kindergeld jaar naar 63.422 kinderen gevloeid die in het buitenland worden opgevoed. Dat blijkt maandag uit cijfers die Het Laatste Nieuws opvroeg bij Famifed, het federale agentschap dat het kindergeld controleert.

Bijna drie op de vier kinderen woont in Frankrijk en Nederland. Vooral grensarbeiders krijgen dus Belgisch kindergeld. Polen vervolledigt de top drie.

Kinderbijslag wordt in principe uitbetaald in het land waar het kind woont. Maar kindergeld uit België vloeit soms ook naar kinderen die niet in ons land worden opgevoed, als een van de ouders in België werkt of een Belgische uitkering trekt. Dat gebeurt onder meer als het kind in een Europese lidstaat woont, Noorwegen, Liechtenstein of IJsland. Of het kind moet in een niet-Europees land wonen waar België een bilateraal verdrag mee afsloot, zoals Turkije.

Omgekeerd steken ook Belgen de grens over om te werken terwijl hun gezin in België blijft wonen. Famifed beschikt alleen over betrouwbare cijfers van Frankrijk, Luxemburg en Nederland uit 2016. Luxemburg steekt er met kop en schouders uit: het Groothertogdom hoestte 87,34 miljoen euro op voor Belgische kinderen.