CLUNIEUWS. Anderlecht haalt verdediger in Franse tweede klasse, Van Wijk (nu al) onder vuur bij Malinwa

Omdat Sanneh van Midtjylland voorlopig te duur is, mikt Anderlecht eerst op een andere verdediger. Ondertussen probeert de leider in de Jupiler Pro League Morioka nog te slijten voor de transferdeadline afloopt. Bij Antwerp mikken ze dan weer op een Club-speler.

ANDERLECHT. Paars-wit haalt verdediger in Franse tweede klasse

Volgens onze info komt Sikou Niakaté (19) snel over van de Franse tweedeklasser Valenciennes voor zo’n 3 miljoen. De Franse jeugdinternational moet concurreren met Milic. Of Niakaté zondag tegen Club Brugge de geschorste Vranjes al kan vervangen is nog afwachten, maar Anderlecht heeft zowel met de speler als met zijn club Valenciennes een akkoord. De 1.86 meter grote verdediger weigerde eerder deze zomer een bod van Newcastle omdat hij daar wellicht te weinig speelminuten zou krijgen. Niakaté wilde eerst een tussenstap en Anderlecht, Club Brugge en Rennes waren geïnteresseerd. Paars-wit biedt hem het meeste perspectief.

Sikou Niakaté is net 19 geworden, maar heeft al 30 matchen in de Franse Ligue 2 op zijn conto. Tussen zijn 7de en 14de werd hij opgeleid bij PSG, maar nadien trok hij naar amateurclubs. In 2015 was hij de eerste Fransman die international werd bij de U17 terwijl hij bij de amateurs van FC Evreux speelde. Het was daar dat Valenciennes hem wegplukte.

Door zijn Malinese roots werd hij ook al eens opgeroepen voor Mali, maar onlangs betwistte hij toch het EK U19 met Frankrijk. Niakaté en co. werden toen uitgeschakeld in de halve finale door Italië. Zijn transfer betekent niet dat Anderlecht definitief afziet van de komst van Bubbacar Sanneh (23) van Midtjylland. De Gambiaan is rechtsvoetig, terwijl Niakaté als linksvoetige vooral moet concurreren met Antonio Milic. Het feit dat RSCA nog verdedigers zoekt, betekent wel dat er geen toekomst meer is voor Kara Mbodj. Door zijn knieproblemen is Kara nog niet weggeraakt, maar Anderlecht is (nog) niet van plan hem in ere te herstellen. Iedereen kijkt een beetje naar Turkije voor een oplossing.

ANDERLECHT. Morioka naar Bursaspor?

De Turkse club Kasimpasa verloste Anderlecht al van Josué Sa en ook Ryota Morioka wordt nu geciteerd in Turkije. Het Turkse Bursa­spor zou de Japanner zelfs definitief willen overnemen. Zoiets ziet de spelverdeler al beter zitten dan een uitleenbeurt aan Antwerp, Zulte Waregem of zelfs KV Oostende.

ANTWERP. Great old praat met Coopman

Opvallende aanwezige gisteren op de Bosuil: Sander Coopman (23) zag hoe zijn huidige club niet verder kwam dan een gelijkspel tegen misschien wel zijn toekomstige werkgever. De talentvolle middenvelder van Club sprak er met Luciano D'Onofrio en dat ging niet alleen over de goede sfeer. Dat betekent echter nog lang niet dat er een deal in de maak is. Antwerp bekijkt op dit moment nog of Coopman in de ploeg zou passen. Ook een jaar geleden was Antwerp al geïnteresseerd, maar toen koos Coopman voor een nieuwe uitleenbeurt aan Zulte Waregem. Op dit moment zit hij op een zijspoor bij Club, waar hij met de B-kern traint.

KV MECHELEN. Van Wijk (nu al) onder vuur bij Malinwa

Het kan soms snel gaan… Na de 2 op 9 en de thuisnederlaag tegen Lommel is de onrust al groeiende bij het ambitieuze KV Mechelen in 1B. Vandaag is er geen training, maar het bestuur wil rond de tafel gaan met trainer Denis van Wijk om te horen/bespreken wat er scheelt. Maar veelzeggend: niemand kan garanderen dat de Nederlander volgende week (in de beker) nog op de bank zit. Afwachten of hij zijn bazen nog kan overtuigen dus.

KAA GENT. Kalu debuteert bij Bordeaux, Henry in beeld

Ex-Buffalo Samuel Kalu raakte eindelijk speelgerechtigd en maakte gisteren dan ook voor het eerst zijn opwachting bij Bordeaux. De Europese opponent van de Buffalo's ging met 2-1 onderuit bij Toulouse. De Nigeriaanse flankaanvaller liet zich meteen opmerken met enkele gevaarlijke acties, maar kon de nederlaag van de ploeg in crisis niet voorkomen. Ondertussen is assistent-bondscoach Thierry Henry kandidaat om bij Bordeaux de op non-actief gezette Gustavo Poyet op te volgen als trainer. Henry is evenwel niet de enige kandidaat.

KV KORTRIJK. Interesse in Sylla

KV Kortrijk toont interesse in Yacouba Sylla (27), de Malinese middenvelder die nog weg wil bij KV Mechelen.

LOKEREN. 1 op 12, amper kansen, maar Peter Maes “maakt zich nog geen zorgen”

Offensief onmondig, een schrijnend gebrek aan duelkracht en enkele sterkhouders die nog steeds niet thuis geven. Het zijn geen fijne tijden voor Lokeren-coach Peter Maes en de 3.000 moedige zielen die de thuisploeg kwamen ondersteunen op een karig gevuld Daknam. Toch panikeert zijn coach nog niet na die zwakke 1 op 12 als start van het seizoen. Maes: “Ik maak me zeker geen zorgen. Ik blijf kijken naar vooruitgang en probeer dan ook alle middelen aan te wenden om nog meer progressie te boeken.”